Ekranların sevilen dizisi Kardeş Çocukları yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kardeş Çocukları dizisinin dikkat çeken yeni bölümü sona erdi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Kardeş Çocukları 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemal'in yaşadığını gözleriyle gören ve Umay'la akıl almaz iş birliklerini öğrenen Ümran'ın her ikisiyle de yüzleşmesi çok ağır olur. Ümran, gerçekler ve yalanlar arasında büyük bir seçim yapmak zorundayken, Umay'ın kendi geleceğini Ümran'ın eline bırakmaya hiç niyeti yoktur.

VOLKAN KRİZİ PATLIYOR

Reşat, Yıldırım ve Umay arasındaki geçmişin peşindeyken, Umay'ın gelecek planları Reşat için de sürpriz olur. Umay ve Ümran arasında ipler hiç olmadığı kadar gerilirken, Hayat ve Hayal arasında ise bütün şiddetiyle Volkan krizi patlar.

ESKİ DEFTERLER AÇILIYOR

Kızlar arasında yaşananlar, hem Karay'ları hem de Saner'leri etkiler. Rezzan ve Hayat'ın karşı karşıya gelmesiyle Umay için eski defterler açılır. Cemal'in, Ümran'ı Yıldırım'dan kıskanmaya başlaması tehlikeli bir hal alır ve Yıldırım tehlikeye yürüdüğünden habersiz Ümran'ın sırlarını çözmeye başlar.