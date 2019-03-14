Hercai dizisi yarın akşam Atv ekranlarında! Hercai ne demek? Yeni dizi Hercai 1. bölümden ilk kareler

HERCAİ DİZİSİ MARDİN'DE HANGİ KONAKTA ÇEKİLİYOR?

Hercai dizisi Mardin Midyat'a yolu düşenlerin yakından tanıyacağı Mardin Midyat Sıla Konağında çekiliyor. Bir çok kişi bu dev yapıyı Midyat Konuk Evi müzesi olarak da bilmekte. Aslında Sıla Konuk Evi ismi de Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli dizilerinden biri olan Sıla dizisinin de bu konakta çekilmesinden geliyor. Konak, mimari yapısı ile büyüleyici bir görünüme sahip. Özellikle taş işçiliğinin güzelliği etkileyici.