Hercai dizisi yarın akşam Atv ekranlarında! Hercai ne demek? Yeni dizi Hercai 1. bölümden ilk kareler
Hercai dizisinin Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmasına saatler kaldı. Atv'nin yeni dizisi Hercai, izleyici tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Hercai 1. bölüm fragmanıyla daha başlamadan büyük ilgi görmeye başladı. Peki, Hercai ne demek? Dizinin adının hercai olmasıyla konunun ilişkisi nasıl? İntikamdan doğan bir aşk masalını anlatan Hercai'den ilk kareler...
HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Mardin'in Midyat ilçesinde çekimleri devam eden Hercai dizisi sadece senaryosu ve oyuncuları ile değil Midyat'ın tarihi ve kültürel dokusu ile izleyiciyi büyülemeye geliyor. Özellikle Aslanbey ve Şadoğlu ailelerinin ikamet ettikleri büyük konaklar izleyicinin en çok dikkatini çekeceği yapılardan olacak.
HERCAİ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA
HERCAİ DİZİSİ MARDİN'DE HANGİ KONAKTA ÇEKİLİYOR?
Hercai dizisi Mardin Midyat'a yolu düşenlerin yakından tanıyacağı Mardin Midyat Sıla Konağında çekiliyor. Bir çok kişi bu dev yapıyı Midyat Konuk Evi müzesi olarak da bilmekte. Aslında Sıla Konuk Evi ismi de Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli dizilerinden biri olan Sıla dizisinin de bu konakta çekilmesinden geliyor. Konak, mimari yapısı ile büyüleyici bir görünüme sahip. Özellikle taş işçiliğinin güzelliği etkileyici.
Görkemli yapısıyla Midyat Konukevi eskiden bir Süryani aileye ait iken konak sahibi vefat edince devlete bağışlanmış ve şuanda kültürel gezilere açık bir açık hava müzesi olarak turistlerin ilgi odağı. Hercai dizisinin de Midyat Konukevinde çekilmesinden sonra daha da meşhur bir gezi noktası olacak gibi. Taş binaların oluşturduğu, dar ve eski sokaklar Hercai dizisinde hatırlayacağımız en önemli mekanlar olacak.
HERCAİ DİZİSİNDEKİ TARİHİ KÖPRÜ
Hercai dizisinin tanıtımında Miran ve Reyyan'ın atlar ile buluştuğu o tarihi köprü çokça merak edilmişti. Aslında Doğu Turlarının uğrak noktasıdır Malabadi Köprüsü. Miran Aslanbey ile Reyyan Şadoğlu'nun atlar ile buluştuğu o köprü Diyarbakır'ın Malabadi köprüsüdür. Diyarbakır ilimizin Silvan ilçesinde bulunan bu güzel köprü tarihe meydan okumaktadır.