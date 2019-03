Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur heyecan dolu bölümüyle ekranlara geldi. Mahsun yeni bölümde intikam için harekete geçti. Karakuzular ve Koçovalılar arasındaki savaşta ortalık iyice karıştı. Aksiyon dolu yeni bölümün ardından izleyiciler Çukur 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karakuzular ve Koçovalılar arasındaki mücadelede son perde yaşanacak. Aksiyonun bir an bile düşmeyeceği, her anın ekran başındakileri şaşırtacağı bölümde Çeto, Koçovalıları yok etmek pahasına her şeyi yapacak.

"MAHSUN İNTİKAM PEŞİNDE"

Mahsun hem Çeto'dan hem de Koçovalılar'dan intikam almak için harekete geçecek. Koçovalılar'da herkesin tehlikeye düştüğü bölümde izleyicileri şoke edici bir veda da bekleyecek.

ÇETO GERÇEĞE İNANMAK İSTEMİYOR

Remzi, Mahsun'u takip ettiğini, önce adamı daha sonra kendini öldürdüğünü Çeto'ya söylüyor. Çeto buna inanmak istemiyor. Çeto'ya olanları yüzüklü adamın istediği gibi anlatan Remzi, Koçovalılar'dan intikam alınması gerektiğini yoksa davanın çok büyüyeceğini belirtiyor.

İNTİKAM SÖZLERİ: "KOÇOVALILAR YÜZÜNDEN"

Bitik bir halde Mahsun'un öldüğünü söyleyen ve gözyaşlarına hakim olamayan Çeto, "Koçovalılar yüzünden. Onların soyunu tek tek kurutacağız" sözleriyle Koçovalılar için intikam fitilini ateşliyor.