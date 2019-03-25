ATV ekranlarında ilk bölümleriyle milyonları ekranlara kilitleyen Hercai dizisinin çekildiği mekanlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kısa sürede büyük yankı uyandıran, reyting sıralarını altüst eden diziyle ilgili merak edilen soruların başında Hercai nerede çekiliyor sorusu yer alıyor. Peki, Malabadi Köprüsü ve Hercai'deki konak nerede? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR? KONAK NEREDE?