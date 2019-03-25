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  • 25.03.2019 19:45
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 19:45

? Malabadi Köprüsü ve Hercai'deki konak nerede?

ATV ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi Hercai'nin izleyicileri, sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Hercai'nin çekildiği mekanlar izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Hercai'deki konak nerede? İşte Malabadi Köprüsü...

ATV ekranlarında ilk bölümleriyle milyonları ekranlara kilitleyen Hercai dizisinin çekildiği mekanlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kısa sürede büyük yankı uyandıran, reyting sıralarını altüst eden diziyle ilgili merak edilen soruların başında Hercai nerede çekiliyor sorusu yer alıyor. Peki, Malabadi Köprüsü ve Hercai'deki konak nerede? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR? KONAK NEREDE?

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