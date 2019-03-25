Pazartesi akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde geçen hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri şaşırtmıştı. Avcı Fethi'ye neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Şimdi izleyiciler yeni bölümün sona ermesinin ardından Söz 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Terör devleti için planlarına hız veren Dost, Linda ve Dragan'a kurulacak ülkenin tarihini verir. Bu sırada Türkiye'yi içerden karıştıracak suikastlar için plan yapmaktadır.

TİM KARABATAK'TAN GELECEK HABERİ BEKLİYOR

Tim, Dragan'ı ortadan kaldırmakta kararlıdır fakat o sırada Dragan'ın yanında olan Karabatak kurulması planlanan terör devleti hakkında kritik bilgiler ele geçirmek üzeredir. Tim hamle yapmak için Karabatak'tan gelecek haberi bekler ama Karabatak'ın işi hiç kolay olmayacaktır.

EYLEM'İN HAYATI TEHLİKEDE!

Yavuz hücre evlerine yaptığı baskında şok edici bir suikast bilgisi elde eder; Eylem'in hayatı tehlikededir.

YAVUZ KARŞISINDA DERYA'YI BULUR

Yavuz gerisinde cesetler bıraktığı hücre evinden hızla ayrılırken karşısında Derya'yı bulur. Artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmişlerdir.