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  • 24.03.2019 13:01
  • Son Güncelleme: 24.03.2019 13:17

46. yeni bölüm 2. fragman: Vedat'tan Nefes'e hatıra...

46. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kaleli Konağı'nda Vedat'ın ölümüyle her şey yoluna girdi derken sürpriz bir mektupla herkes allak bullak olacak. Oğlu Vedat'ı Tahir'i korumak için öldüren Fikret, Berrak'a annesini bulduğunun müjdesini verecek. Bu sırada Tahir'in eline Vedat'tan bir mektup geçecek. Vedat'ın Nefes'e bıraktığı hatıra ne olacak? Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölümde neler olacağını merak edenler için, yebilirsiniz...

Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölümde her şey başa mı saracak? Atv'nin Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölümününde ikinci kez baba olacağını öğrenen Tahir'i bu kez nasıl bir zorluk bekliyor? Vedat'ın ölümüyle nefes alan Kaleliler'e can sıkan bir mektup gelecek. Vedat Sayar'ın B planı olarak hazırladığı bu mektupta bahsettiği hatıra, Nefes'in keyfini kaçıracak. Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm 2. fragmanında neler oluyor merak edenler için, Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm 2. fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 46. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI - TIKLA İZLE

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