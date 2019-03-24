Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölümde Züleyha bütün gemileri yakacak. Her ne olursa olsun oğlunun yanında olan Hünkar, Demir'in son yaptığı planın sonucunda Züleyha'nın zarar görmesi üzerine geri planda duracak. Demir'in yaptığı son hareketten sonra Yamanlar Konağı'nı terk eden Züleyha, soluğu Yılmaz'ın yanında alacak. Ancak karşılaşacağı manzara karşısında Bir Zamanlar Çukurova'da yer yerinden oynayacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 26. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA