Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölüm 1. fragmanı izle 24.03.2019 13:34

"Her şeyi senin için yaptım Züleyha..."

Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölümde Yılmaz, Müjgan doktor ile nişanlanırken, Züleyha Yamanlar Konağı'nı terk edip Yılmaz'ın yanına gidecek. Her ne olursa olsun oğlunun yanında olan Hünkar, Demir'in son yaptığı planın sonucunda Züleyha'nın zarar görmesi üzerine geri planda duracak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölüm fragmanı...