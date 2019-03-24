Her salı izleyicileri ekran başına kitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde ortalık karıştı. Mesut'un Ünal sayesinde bombalı saldırıdan kurtulması izleyicileri şaşırttı. Hızır'ın Çakırbeylilere "Ünal bize ihanet etti" demesinin ardından izleyiciler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Heyecanın dorukta olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömür'ü kaçırarak Façalıların da damarına basan bu düşmanı yok etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

"SALDIRININ BEDELİNİ, TÜM ÇAKIRBEYLİ AİLESİ ÖDEYECEK!"

Diğer yandan Hızır'ın bombalı eyleminden sağ kurtulmayı başaran Mesut da herkes için bir tehdit oluşturmaya devam eder. Bu tehlikeli ve büyük güçten kurtulmak adına İlyas ve dostları Akif'i tuzağa düşürmek için harekete geçerler. Aynı amaç uğruna Ünal Kaplan da kendi yöntemleriyle devreye girecektir.

ÜNAL'IN YENİ ANLAŞMASI ÇAKIRBEYLİLERİ RAHATSIZ EDİYOR

Mesut'la uzlaşılmadığı sürece masasının hem güç hem de kan kaybetmeye devam edeceğinin farkında olan Ünal Kaplan'ın yapacağı anlaşma ise Çakırbeylileri memnun etmeyecektir.