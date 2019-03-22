ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında Hüseyin Aslan'ın eşi Emel Hanım'ın telefon kayıtları her şeyi ortaya mı çıkartacak. Müge Anlı'da bugün, inşaat işçisi Hüseyin Aslan cinayeti aydınlanacak mı? Ölen eşinin iş arkadaşı Adem Çelik ile evlenen Emel Çelik'in eşi ölmeden önce sevgilisi var mıydı? Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşananları merak ediyorsanız, 22 Mart Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...