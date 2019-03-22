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  • 22.03.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 10:11

'daki inşaat işçisi Hüseyin Aslan'ın ölümünü aydınlatacak telefon kayıtları! (22 Mart)

canlı yayında inşaat işçisi Hüseyin Aslan'ın ölümünü aydınlatacak telefon kayıtlarında neler olduğunu açıklayacak. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, İnşaat işçisi Hüseyin Aslan'ın sır ölümüyle ilgili gerçekler ortaya çıkıyor. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, (22 Mart) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında Hüseyin Aslan'ın eşi Emel Hanım'ın telefon kayıtları her şeyi ortaya mı çıkartacak. Müge Anlı'da bugün, inşaat işçisi Hüseyin Aslan cinayeti aydınlanacak mı? Ölen eşinin iş arkadaşı Adem Çelik ile evlenen Emel Çelik'in eşi ölmeden önce sevgilisi var mıydı? Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşananları merak ediyorsanız, 22 Mart Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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