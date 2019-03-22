Müge Anlı canlı yayınında Adem Çelik ile Emel Çelik'in telefon konuşmalarını açıkladı. İnşaat işçisi Hüseyin Aslan, 9 Nisan 2017 tarihinde Kocaeli'de bir okulun inşaatından düşerek hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Hüseyin Aslan'ın eşi Emel Hanım, eşinin ölümünden kısa bir süre sonra, eşinin iş rkadaşı aynı zamanda ölürken yanında bulunan kişi olan Adem Çelik ile evlendi. Her şey bu evlilik ile başladı. Müge Anlı canlı yayında Türkiye'nin merak ettiği konuyu aydınlattı. İşte 22 Mart Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan telefon konuşmaları...