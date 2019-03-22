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  • 22.03.2019 13:13
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 13:40

canlı yayında ortalık karıştı! Hüseyin Aslan'ın eşinin ve Adem Çelik'in telefon kayıtlarına ulaşıldı: İnsanlar haklıymış...

canlı yayında sıcak gelişmeler yaşandı. İnşaat işçisi Hüseyin Aslan'ın öldükten sonra iş arkadaşı Adem Çelik ile evlenen eşi Emel Hanım'ın telefon kayıtları ortaya çıktı.Hüseyin Aslan'ın ailesi, Emel Hanım'ın eşi öldükten kısa bir süre sonra Adem Çelik ile evlenince, bu işin bir cinayet olabileceğini düşünerek suç duyurusunda bulundu. Emel Hanım, eşi Hüseyin Aslan ölmeden önce Adem Çelik ile birlikte miydi? Müge Anlı, Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabını (22 Mart) canlı yayınında açıkladı...

Müge Anlı canlı yayınında Adem Çelik ile Emel Çelik'in telefon konuşmalarını açıkladı. İnşaat işçisi Hüseyin Aslan, 9 Nisan 2017 tarihinde Kocaeli'de bir okulun inşaatından düşerek hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Hüseyin Aslan'ın eşi Emel Hanım, eşinin ölümünden kısa bir süre sonra, eşinin iş rkadaşı aynı zamanda ölürken yanında bulunan kişi olan Adem Çelik ile evlendi. Her şey bu evlilik ile başladı. Müge Anlı canlı yayında Türkiye'nin merak ettiği konuyu aydınlattı. İşte 22 Mart Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan telefon konuşmaları...

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