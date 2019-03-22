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  • Son Güncelleme: 22.03.2019 12:35

Atv'nin yeni dizisi ilk tanıtımıyla sosyal medyanın gözdesi oldu! Oyuncuları kimler?

çok yakında Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Atv'nin efsane dizileri arasında yerini almaya hazırlanan Zengin ve Yoksul'un ilk tanıtım videosu yayınlandı. Merakla beklenen dizi, farklı hayatlara sahip ailelerin ortak hikayesini ekranlara taşıyacak. Peki, nda kimler var?

Atv ekranlarında buluşmaya hazırlanan, NTC Medya'nın yapımını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Deniz Yorulmazer'in oturduğu Zengin ve Yoksul, ilk tanıtımıyla izleyicinin dikkatini bir hayli çekti. Yelda Eroğlu ve Hatice Meryem'in kaleme aldığı, dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı. Yayınlandığı ilk tanıtım videosuyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki, Atv'nin yeni dizisi Zengin ve Yoksul'un oyuncu kadrosunda kimler var ve konusu ne?

ZENGİN VE YOKSUL İLK TANITIM - TIKLA İZLE

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