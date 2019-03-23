Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Mart 2019 günü Gelinim Mutfakta ekranlara gelmeye devam ediyor. Hayranlıkla izlenen program izleyicileri ekranları başına kilitliyor. Hafta boyu en yüksek puanı alan isim haftanın birincisi olacak. Gelinim Mutfakta en düşük puanı alan isim ise yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta kim elendi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Kanal D ekranlarında yayınlanan program Gelinim Mutfakta programında bugün haftanın finali gerçekleşiyor. Bugün yarışmada 3 gelin en düşük puanı aldı. Eleme ise kura çekimi ile belli olacak.

22 Mart Cuma Günün Birincisi Kim?

Programın son bölümünde sunucu Fatih Ürek, gelinlerin puanlarını açıkladı. Gülcan 11 puanla günün en düşük puanını alan gelin olurken, 15 puan toplayan Ezgi, günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını almaya hak kazandı. Öte yandan Beyza 14, Güneş ise 12 puan toplayabildi.

Kim Elendi-Kim Kazandı: Gelinlerin tüm hafta boyunca aldıkları puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlar ise şöyle;

Ezgi: 64

Gülcan: 64

Güneş: 57

Beyza: 64

Bu sonuçlara göre; 57 puanla Güneş yarışmaya veda eden gelin olurken berabere kalan Ezgi, Gülcan ve Beyza arasında 5 altın bilezik için kura çekildi. Kura sonucunda Ezgi, altın bilezikleri koluna takan gelin oldu.