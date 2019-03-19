Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Adem Çelik, Hüseyin Aslan'ın ölümüyle ilgili ifade değiştirdi! Canlı yayında şok itiraf!
Müge Anlı canlı yayınında Kocaeli'de yaşayan 3 çocuk babası Hüseyin Aslan'ın ölümünün sır perdesi araştırılıyor. İnşaat işçisinin kaza sonucu bir okul inşaatının üçüncü katından düştüğü iddia ediliyordu. Ancak ölen Hüseyin Aslan'ın ölümünden kısa bi süre sonra iş arkadaşı Adem Çelik'in Hüseyin Bey'in eşi ile evlenmesi akılları karıştırdı. İnşaat işçisi Hüseyin Aslan'ı eşi ve iş arkadaşı mı öldürdü? Bugün Atv stüdyolarında olay anı canlandırıldı. Tam bu sırada Adem Çelik ifade değiştirdi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmesi...
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA ŞOK İTİRAF!
Müge Anlı canlı yayınında 9 Nisan 2017 tarihinde Kocaeli'de bir okulun inşaatının üçüncü katından düşen inşaat işçisi Hüseyin Aslan'ın ölümüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.
MÜGE ANLI'DAKİ HÜSEYİN ASLAN OLAYINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ - TIKLA İZLE
"SEVGİLİSİYLE PLANLAYARAK EŞİNİ ÖLDÜRDÜ"
Hüseyin Aslan'ın anne ve babası Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılıp şok iddialarda bulundu. Hüseyin Aslan'ın ailesi, Hüseyin Bey'in eşi Emel Hanım'ın, eşinin katili Adem Çelik ile evlendiğini belirtti. Adem ve Emel'in Hüseyin Bey ölmeden önce birliktelik yaşadıklarını ve bu işi birlikte planladıklarını iddia ettiler.
"EŞİMİN KAZASINI KONUŞUYORDUM"
İddiaların ardından Adem Çelik ve Emel Hanım, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı ve sorulara cevap verdi. Emel Hanım, "Adem ile konuşmaya başladıktan bir kaç ay sonra evlendik. Ben onunla eşimin kazasını konuşuyordum. Nasıl oldu bu olay diye soruyordum. Telefonla görüştükten bir süre sonra benim evime geldi ve çocuklarla konuştu. 6 ay sonra da evlendik" dedi.