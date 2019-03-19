Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Adem Çelik, Hüseyin Aslan'ın ölümüyle ilgili ifade değiştirdi! Canlı yayında şok itiraf!

"EŞİMİN KAZASINI KONUŞUYORDUM"

İddiaların ardından Adem Çelik ve Emel Hanım, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı ve sorulara cevap verdi. Emel Hanım, "Adem ile konuşmaya başladıktan bir kaç ay sonra evlendik. Ben onunla eşimin kazasını konuşuyordum. Nasıl oldu bu olay diye soruyordum. Telefonla görüştükten bir süre sonra benim evime geldi ve çocuklarla konuştu. 6 ay sonra da evlendik" dedi.