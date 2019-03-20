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  • Son Güncelleme: 20.03.2019 10:14

canlı yayında bahsi geçen inşaat işçisi Hüseyin Aslan nasıl öldü? (20 Mart)

canlı yayında Hüseyin Aslan'ın ölümü ile ilgili çarpıcı iddialar devam ediyor. Kocaeli'deki inşaat işçisi Hüseyin Aslan nasıl öldü? Ölen iş arkadaşının eşiyle evlenen Adem Çelik'ten çelişkili açıklamalar... Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Meral Polat cinayeti ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanacak! Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, (20 Mart) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

Müge Anlı canlı izle

ATV CANLI YAYIN

canlı yayında son dakika gelişmeleri: Meral Polat cinayeti ve Hüseyin Aslan'ın ölümüyle ilgili 20 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler yaşanacak? Hüseyin Aslan bir cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı'nın Atv stüdyosuna inşaat iskelesi kurdurmasıyla ifade değiştiren Adem Çelik neden çelişkili ifadeler kullanıyor? 2 çocuk annesi Meral Polat'ın ölümündeki ayrıntılar neler? Tüm gelişmeleri 20 Mart Müge Anlı canlı yayınından izleyebilirsiniz...

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