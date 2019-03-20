ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri: Meral Polat cinayeti ve Hüseyin Aslan'ın ölümüyle ilgili 20 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler yaşanacak? Hüseyin Aslan bir cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı'nın Atv stüdyosuna inşaat iskelesi kurdurmasıyla ifade değiştiren Adem Çelik neden çelişkili ifadeler kullanıyor? 2 çocuk annesi Meral Polat'ın ölümündeki ayrıntılar neler? Tüm gelişmeleri 20 Mart Müge Anlı canlı yayınından izleyebilirsiniz...