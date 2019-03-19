Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yüzleşme'nin son bölümünde iki cinayeti kimin işlediği merak konusu oldu. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler, Yüzleşme'nin yeni bölümünde neler olacağını merak etmeye başladı. Yüzleşme 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte cevabı...

YÜZLEŞME SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masal'ın, yüzleşmek için geldiği Kalender'de, tanıdığı insanlarla tanınmadan yaşamaya devam etmesi oldukça zorlaşır. Kalender'de yıllardır süren barış yerini şüphelere bırakır. Kalender'in içinde saklanan sırlar, bir ahtapotun kolları gibi herkesi sarmaya başlar.

​ŞÜKRAN, ZÜMRÜT'Ü ELE VERECEK Mİ?

Yıllar önce Gonca'ya neler olduğu hakkında sır perdesi yavaş yavaş aralanır. Önce Tunç, sonra Ufuk'un ölümü birilerine mesaj gibidir. Jandarma da Masal'ın kasabaya gelişiyle ölümlerin olması arasında bir ilişki olduğunun farkındadır. Masal ise Zümrüt'ün aklıyla hareket ederek Ufuk'u öldüren kişinin Ömer olduğundan şüphelenir. Masal'ın ondan izinsiz hareket etmemesini isteyen Zümrüt, tüm kozlarını kullanır. Zümrüt, diğer yandan yardımcısı Şükran'ın başına gelenlerden habersizdir. Kenan'ın elinde olan Şükran, Zümrüt'ü ele verecek mi?

BATTAL HALİL'LE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Yeğeninin intikamını almak isteyen Battal, Levent'i kaçırıp Halil'le karşı karşıya gelir. Oğlunun suçsuz olduğunu bilen Halil, Battal'ın elinden Levent'i kurtarır. Yako, cinayetin işlendiği bedestene gider ve olayın nasıl yaşandığını kurgularken boş mermi kovanı bulur, fakat kimseye hiçbir şey anlatmaz.

YÜZLEŞME 4. BÖLÜM FRAGMANI