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  • 19.03.2019 00:12
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 00:12

58. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Koçovalılar Baykal'ın izini sürüyor!

Her hafta pazartesi günü Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'un yeni bölümü yayınlandı. Heyecan dolu son bölümün ardından . bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı.

Çukur 58. bölüm fragmanı yayında mı?

Show TV ekranlarında pazartesi günleri izleyiciyi ekran başına kitleyen 'un yeni bölümünde heyecan arttı. Koçovalılar son bölümde Baykal'ın izini sürmeye başladı. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ardından . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Çukur dizisine dair merak edilen detaylar...

ÇUKUR 58. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur'da bu hafta ortalık iyice gerildi. Yeni bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Şimdi izleyiciler Çukur 58. bölüm fragmanını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çeto ve Mahsun arasında esen fırtına, Karakuzular'ın da geleceğine yön verecek. Koçovalılar, Baykal'ın izini sürerek onu bulmak için harekete geçecekler.

KOÇOVALILAR BAYKAL'IN PEŞİNDE

Öldüğünü düşündükleri birini arayan Koçovalılar, bu büyük kovalamaca sırasında zor duruma düşecekler. Salih ile İdris arasında önemli bir yüzleşme yaşanacak. Ekran başındakiler baba-oğlun arasında geçenler karşısında gözyaşlarına boğulacak.

SENA VE SELİM SÜRPRİZ BİR BİLGİYE ULAŞIYOR

Mahsun'un izini sürmeye devam eden Selim ve Sena sürpriz bir bilgiye ve kişiye ulaşacak. Bu sırada Çeto, Mahsun ve Koçovalı Kardeşler'e karşı hain planlar yapmaya devam ederken, İdris tüm oğullarıyla bir araya gelerek Çukur'u eski günlerine götürecek.

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