ATV ekranlarında her pazartesi ve cumartesi günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yarışmada yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya, "Yalnızlar günü hangi gündür?" sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: Yalnızlar günü hangi gündür?

Doğru Cevap: 11 KASIM

YALNIZLAR GÜNÜ NEDİR?

Çin'de 'Dünya Bekarlar Günü' olarak 11 Kasım tarihinde kutlanıyor. 2015 yılında Çin'in en büyük online satış sitelerinden birisi, 'Dünya Bekarlar Günü' olarak kutlanan 11 Kasım'da büyük indirimler yapmış ve sekiz saniyede 1 milyar dolar satış rakamına çıkarak bir rekor kırmıştı. Çin'de 11 Kasım'da kutlanan 'Bekarlar Günü'nün, 90'lı yıllarda Sevgililer Günü'ne karşı bir akım olarak ortaya çıktığı biliniyor.