Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Söz heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide bu hafta Avcı Fethi karakterini canlandıran Burak Sevinç'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediliyordu. İzleyiciler şimdi merakla yeni bölümü bekliyor. Peki, Söz 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

SÖZ 75. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranların sevilen dizisi Söz'de bu hafta ortalık karıştı. İzleyiciler büyük bir merakla Söz 75. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BURAK SEVİNÇ DİZİDEN AYRILACAK MI?

Avcı Fethi'yi canlandıran Burak Sevinç'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde belli olacak.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Konsoloslukta ölümle burun buruna gelen Yavuz'un yardımına Kopuk yetişir. Konsoloslukta sıkışıp kalan Kopuk ve Yavuz için bu işin içinden tek çıkış yolu vardır. Başkonsolosu da yanlarında götürmek.

KRİZ ÇIKIYOR

Başkonsolos'un kaçırılması yeni bir krize neden olur. Böyle bir uluslararası bir krizin eşiğindeyken anma etkinliklerine saldırı ihbarının alınması harekât merkezinde şok etkisi yaratır.

TİM ARACIN PEŞİNDE

Nitrogliserin yüklü araç şehrin içinde ilerlerken Tim patlamayı engellemek için aracın peşine düşer. Tahribat gücü yüksek kimyasalı etkisiz hale getirmek isteyen Tim'i gerilim dolu anlar beklemektedir.

DRAGON HEZİMETE UĞRUYOR

Tüm planları alt üst olan Dragan büyük bir hezimete uğramıştır. Ancak yenilgiyi kabullenmeye niyeti olmayan Dragan'ın son bir hain hamlesi daha olacaktır.

DRAGAN'IN HAİN PLANI NE OLACAK?

Eylem ve Fethi ani bir kararla hayatlarını birleştirmeye karar verirler. Mutlu haberi alan arkadaşları Derya'nın evinde toplanıp onlara güzel bir sürpriz hazırlar. Fakat Dragan'ın hain planı bu mutlu anları yok etmek üzerine kuruludur.