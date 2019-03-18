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  • Son Güncelleme: 18.03.2019 22:33

Hangisi bir olimpiyat sporu olan modern un branşlarından biri değildir?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü izleyici karşısına çıktı. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya "Hangisi bir olimpiyat sporu olan modern un branşlarından biri değildir?" sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler merakla bu sorunun yanıtını araştırıyor.

Hangisi modern pentatlonun branşlarından biri değildir?

ATV ekranlarında her pazartesi ve cumartesi günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yarışmada yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya, "Hangisi bir olimpiyat sporu olan modern un branşlarından biri değildir?" sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi bir olimpiyat sporu olan modern pentatlonun branşlarından biri değildir?

A- Yüzme

B- Eskrim

C- Binicilik

D- Okçuluk

Doğru Cevap: D- Okçuluk

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