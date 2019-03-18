ATV ekranlarında her pazartesi ve cumartesi günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yarışmada yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya, "Hangisi bir olimpiyat sporu olan modern pentatlonun branşlarından biri değildir?" sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi bir olimpiyat sporu olan modern pentatlonun branşlarından biri değildir?

A- Yüzme

B- Eskrim

C- Binicilik

D- Okçuluk

Doğru Cevap: D- Okçuluk