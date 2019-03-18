ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında bugün Kocaeli'deki sır ölümün arkasında yatan neden araştırılmaya devam ediyor. Hüseyin Aslan, kaza sonucu mu öldü yoksa cinayete mi kurban gitti? Hüseyin Aslan'ın iş arkadaşı Adem Bey ile Hüseyin'in eşi Emel Hanım'ın evlenmesi, bu ölümde akılları karıştıran nokta oldu. İş arkadaşı ölünce onun eşiyle evlenen Adem Bey, Müge Anlı canlı yayında neler anlatacak? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 18 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...