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  • 18.03.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 10:19

canlı yayında Hüseyin Aslan cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler! (18 Mart)

canlı yayında akılalmaz bir olay! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Hüseyin Aslan cinayetiyle ilgili neler yaşanacak? İnşaatın 3. katından düşerek hayatını kaybeden Hüseyin Aslan'ın ölümünde eşi Emel Hanım'ın parmağı mı var? Hüseyin Aslan'ı kim ve neden öldürdü? Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, (18 Mart) ı izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında bugün Kocaeli'deki sır ölümün arkasında yatan neden araştırılmaya devam ediyor. Hüseyin Aslan, kaza sonucu mu öldü yoksa cinayete mi kurban gitti? Hüseyin Aslan'ın iş arkadaşı Adem Bey ile Hüseyin'in eşi Emel Hanım'ın evlenmesi, bu ölümde akılları karıştıran nokta oldu. İş arkadaşı ölünce onun eşiyle evlenen Adem Bey, Müge Anlı canlı yayında neler anlatacak? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 18 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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