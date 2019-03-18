Müge Anlı'nın arkadaşından Asım Bayram cinayeti hakkında şok sözler: Kendisi gibi onları da kesmişler
Müge Anlı canlı yayında Asım Bayram cinayetinden şüpheli 9 kişinin 6'sının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını açıkladı. Ferluga Karatuğ ise can güvenliğinden endişe duyduğu için kadın sığınma evine yerleştirildi. Antalya canavarları Murat Güneş, Medeni Öztaş ve Mevlüt Sağlam'ın ise sağlık kontolünün ardından tutuklanarak Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Müge Anlı'nın Isparta'dan arkadaşı Şake, Asım Bayram hakkında Müge Anlı'yı arayıp ne dedi? İşte pes dedirten olay...
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE ASIM BAYRAM CİNAYETİ HAKKINDA SICAK GELİŞME
Müge Anlı canlı yayınında başına gelenler araştırılırken Antalya'nın Kepez ilçesinin Varsak bölgesinde 8 parçaya ayrılmış bir şekilde cesedi bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın katilleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Müge Anlı canlı yayında Cuma günü yaşananları aktardı. Asım Bayram'ın naaşı, memleketi Isparta'da toprağa verildi. 18 Mart Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram'ın toğrağa verildiği anlar izleyiciyi duygulandırırken bir nebze de olsun mutlu etti. Çünkü 49. günün sonunda cesedine ulaşılan yaşlı adamın en azından bir mezarı olabildi.