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Müge Anlı'nın arkadaşından Asım Bayram cinayeti hakkında şok sözler: Kendisi gibi onları da kesmişler

Müge Anlı canlı yayında Asım Bayram cinayetinden şüpheli 9 kişinin 6'sının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını açıkladı. Ferluga Karatuğ ise can güvenliğinden endişe duyduğu için kadın sığınma evine yerleştirildi. Antalya canavarları Murat Güneş, Medeni Öztaş ve Mevlüt Sağlam'ın ise sağlık kontolünün ardından tutuklanarak Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Müge Anlı'nın Isparta'dan arkadaşı Şake, Asım Bayram hakkında Müge Anlı'yı arayıp ne dedi? İşte pes dedirten olay...

18.03.2019 14:43 - Son Güncelleme: 18.03.2019 14:44
Müge Anlı'nın arkadaşından Asım Bayram cinayeti hakkında şok sözler: Kendisi gibi onları da kesmişler

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE ASIM BAYRAM CİNAYETİ HAKKINDA SICAK GELİŞME

Müge Anlı canlı yayınında başına gelenler araştırılırken Antalya'nın Kepez ilçesinin Varsak bölgesinde 8 parçaya ayrılmış bir şekilde cesedi bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın katilleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE YAŞANAN SICAK GELİŞMELER - TIKLA İZLE

Müge Anlı'nın arkadaşından Asım Bayram cinayeti hakkında şok sözler: Kendisi gibi onları da kesmişler

Müge Anlı canlı yayında Cuma günü yaşananları aktardı. Asım Bayram'ın naaşı, memleketi Isparta'da toprağa verildi. 18 Mart Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram'ın toğrağa verildiği anlar izleyiciyi duygulandırırken bir nebze de olsun mutlu etti. Çünkü 49. günün sonunda cesedine ulaşılan yaşlı adamın en azından bir mezarı olabildi.

Müge Anlı'nın arkadaşından Asım Bayram cinayeti hakkında şok sözler: Kendisi gibi onları da kesmişler

Müge Anlı, Isparta'dan Şake adında bir arkadaşının kendisine Asım Bayram hakkında mesaj attığını belirtti. Arkadaşı Müge Anlı'ya, Asım Bayram'ın zeytin ve ceviz ağaçları olduğunu ancak birilerinin onları kestiğini söylemiş.

Müge Anlı'nın arkadaşından Asım Bayram cinayeti hakkında şok sözler: Kendisi gibi onları da kesmişler

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ!

Parası için öldürülüp cesedi Antalya Kepez'de bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın ölümüyle mallarını başıboş kaldı diye talan eden insanlara, Müge Anlı canlı yayında isyan etti. "Biz nasıl böyle olduk!" diyen Müge Anlı, bu durumun kendisini çok üzdüğünü belirtti.

Müge Anlı'nın arkadaşından Asım Bayram cinayeti hakkında şok sözler: Kendisi gibi onları da kesmişler

ASIM BAYRAM CİNAYETİNİN KATİLLERİ TUTUKLANDI!

9 şüphelinin gözaltına alındığı cinayette sona gelindi. Aralarında Ferluga Karatuğ'un da bulunduğu 6 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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