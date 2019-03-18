Müge Anlı'nın arkadaşından Asım Bayram cinayeti hakkında şok sözler: Kendisi gibi onları da kesmişler

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ!

Parası için öldürülüp cesedi Antalya Kepez'de bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın ölümüyle mallarını başıboş kaldı diye talan eden insanlara, Müge Anlı canlı yayında isyan etti. "Biz nasıl böyle olduk!" diyen Müge Anlı, bu durumun kendisini çok üzdüğünü belirtti.