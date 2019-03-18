Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde Çakırbeyliler'i bitirmek için hain planlar yapan Zeki'nin son kurbanı Hızır'ı zor anlar bekliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. yeni bölüm fragmanından da anlaşılacağı gibi Salı günü izleyiciyi nefes kesecek bir bölüm bekliyor. İşte EDHO 129. yeni bölümden ipuçları...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 129. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA