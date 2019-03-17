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  • Son Güncelleme: 18.03.2019 01:44

ne zaman başlayacak? Oyuncuları ve konusu merak ediliyor

Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor. dizisi haftaiçi her gün Kanal D ekranlarında olacak. Peki, ? İşte Yaralı Kuşlar oyuncuları ve konusu...

Yaralı Kuşlar ne zaman başlayacak?

adlı yeni dizi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin tanıtımlarını izleyen izleyiciler sorusuna yanıt arıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkacak Yaralı Kuşlar'ın yayın tarihi belli oldu. İşte merakla beklenen Yaralı Kuşlar oyuncuları ve konusu...

YARALI KUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer'in (Emre Mete Sönmez), ablası bildiği Meryem'le (Gizem Arıkan) hayata tutunma çabasını konu alan Yaralı Kuşlar, 1 Nisan'dan itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da ekrana gelecek.

Yapımını Stellar Yapım'ın, yapımcılığını İnci Gülen Oarr'ın üstlendiği Yaralı Kuşlar'ın senaryo danışmanlığını Mehmet Uyar yaparken, yönetmen koltuğunda Cem Tabak oturuyor.

YARALI KUŞLAR OYUNCULARI

Yaralı Kuşlar oyuncu kadrosunda Gizem Arıkan (Meryem), Emre Mete Sönmez (Efe), Ali Yasin Özegemen(Levent), Ayşen İnci (Ulviye), Özgür Özberk (Tekin), Elif Erol (Hülya), Utku Çorbacı (Bahadır),Cemre Melis Çınar (Melis), Emre Çaltılı (Cemil), Hasan Ballıktaş (Hasan), Canan Karanlık (Neriman), Sezgin Irmak (Doğan), Tuğba Tutuğ (Ayşe), Emek Büyükçelik (Safiye), Nuray Erkol (Aysel), Ceren Yavuz (Aslı),Ozan Turan (Yaşar), Mert Ateş (Çıta),Erdem Eren Ayaz (Çamur), Sayid Ege Yıldırım (Minik), Ada Çapa (Dilsiz) gibi isimler yer alıyor.

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