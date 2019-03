If I Had a Hammer şarkısını 4 Nisan 1964'teki bir radyo programında seslendiren sanatçı kimdir? Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü izleyici karşısına çıktı. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya "If I Had a Hammer şarkısını 4 Nisan 1964'te yayımlanan bir radyo programında seslendiren sanatçı kimdir?" sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler merakla bu sorunun yanıtını araştırıyor.

ATV ekranlarında her pazartesi ve cumartesi günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yarışmada yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya, "If I Had a Hammer şarkısını 4 Nisan 1964'te yayımlanan bir radyo programında seslendiren sanatçı kimdir?" sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar... KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU Soru: If I Had a Hammer şarkısını 4 Nisan 1964'te yayımlanan bir radyo programında seslendiren sanatçı kimdir? A- Barış Manço B- Cem Karaca C- Erkin Koray D- İlhan İrem Doğru Cevap: B-Cem Karaca TÜM MANŞETLER