ATV ekranlarında her pazartesi ve cumartesi günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yarışmada yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya, "If I Had a Hammer şarkısını 4 Nisan 1964'te yayımlanan bir radyo programında seslendiren sanatçı kimdir?" sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: If I Had a Hammer şarkısını 4 Nisan 1964'te yayımlanan bir radyo programında seslendiren sanatçı kimdir?
A- Barış Manço
B- Cem Karaca
C- Erkin Koray
D- İlhan İrem
Doğru Cevap: B-Cem Karaca
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