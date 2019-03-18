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  • 18.03.2019 21:52
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 21:52

Osmanlı'da yeni doğan çocuk için kesilen kurbana denirken, aynı zamanda çocuğun neresi için aynı ifade kullanılır?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması 'in yeni bölümü izleyici karşısına çıktı. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya "Osmanlı'da yeni doğan çocuk için kesilen kurbana denirken, aynı zamanda çocuğun neresi için aynı ifade kullanılır?" sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler merakla bu sorunun yanıtını araştırıyor.

Osmanlı'da yeni doğan çocuk için kesilen kurbana ne denir?

ATV ekranlarında her pazartesi ve cumartesi günleri yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yarışmada yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya, "Osmanlı'da yeni doğan çocuk için kesilen kurbana denirken, aynı zamanda çocuğun neresi için aynı ifade kullanılır?" sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlı'da yeni doğan çocuk için kesilen kurbana akika denirken, aynı zamanda çocuğun neresi için aynı ifade kullanılır?

A- Başındaki saç
B- İki kaşının arası
C- Avuçlarının içi
D- Göbek kordonu

Doğru Cevap: A- Başındaki Saç

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