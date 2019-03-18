ATV ekranlarında her pazartesi ve cumartesi günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yarışmada yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya, "Roma adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan yönetmen kimdir?" sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Roma adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan yönetmen kimdir?
A- Alfonso Cuaron
B- Guillermo del Toro
C- Ang Lee
D- Ron Howard
Doğru Cevap: A- Alfonso Cuaron
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.