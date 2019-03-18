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  • Son Güncelleme: 18.03.2019 21:26

Roma adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan yönetmen kimdir?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü izleyici karşısına çıktı. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya "Roma adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan yönetmen kimdir? sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler merakla bu sorunun yanıtını araştırıyor.

Roma adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan yönetmen kimdir?

ATV ekranlarında her pazartesi ve cumartesi günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yarışmada yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya, "Roma adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan yönetmen kimdir?" sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Roma adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan yönetmen kimdir?

A-
B- Guillermo del Toro
C- Ang Lee
D- Ron Howard

Doğru Cevap: A- Alfonso Cuaron

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