Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. son bölüm full izle!

Her salı akşamı reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ekran başına kitledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Çakırbeyliler Alparslan'ı kurtardı. Şimdi izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. bölüm full izle ile ilgili araştırma yapıyor.
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Alparslan'ın durumu izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Çakırbeyliler Alparslan Çakırbeyli'yi Zeki'nin elinden kurtardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. bölümde neler yaşanacak sorusunun yanıtı...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Zeki'nin Çakırbeylileri bitirmek üzerine yaptığı planın ilk kurbanı olan Alparslan, sevdikleri uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda edebileceğini bir kere daha kanıtlamıştır.
ÜNAL, HIZIR'IN KARŞISINDA DURAN İLK KİŞİ OLUYOR
Yeğenine yapılanlara karşılık öfke ile düşüncesizce hareket etmesinden korkulan Hızır'ın karşısında ilk duracak kişi Ünal Kaplan olacaktır. Alparslan'ın başına gelenlerin ardından kendi de dahil hiç kimsenin canını umursamayacak olan Hızır, ondan beklenenin aksine mantıklı bir plan yapar. En büyük amacı ise bundan sonra sevdikleriyle değil bizzat kendisiyle savaşmaları gerektiğini düşmanlarına öğretmek olacaktır.
ZEKİ HERKESİN NEFRETİNE SAHİP OLUYOR
Zeki, icraatlarıyla masanın karşısında adeta bir güç gösterisi yaparken gözünü diktiği para ve mallardan önce herkesin nefretine sahip olmuştur. Başta Façalılarla yakınlaşmayı hedefleyen Zeki, bu amacına ulaşamayınca ilk işi Hızır'ı öldürmek için harekete geçmek olacaktır.
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