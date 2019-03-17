Sen Anlat Karaadeniz 45. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Atv, izleyicisine peş peşe sürpriz yaptı. Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm 2. fragman ve Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm 3. fragman arka arkaya yayınlandı. Saniye Hanım, sakladığı gerçeklerden dolayı herkes onu suçlarken yanında duran ve onu anlayan Nefes'ten kendisini affetmesini isteyecek. Nefes ise tüm yüce gönüllüğü ile Saniye Hanım'ı sarıp sarmalayacak. Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm 3. fragmanda görüldüğü üzere Nefes ve Tahir'in seslendirdiği 'Ha Bu Akan Dereler' türküsü, Çarşamba gününe damga vuracağa benziyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölümden ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 45. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI İZLE - TIKLA