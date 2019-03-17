Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm 3. fragmanı izle

"Bundan sonra her şey daha iyi olacak!"
Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Kaleli Konağı sevgiye bürünüyor. Saniye Hanım, burnunun dikine gitmekten vazgeçip Nefes'ten kendisini affetmesini istiyor. Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm 3. fragmanda Nefes'in seslendirdiği 'Ha bu akan dereler' türküsü, Karadeniz'in yeni bölümünde çok konuşulacağa benziyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm 3. fragman...
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