Söz 74. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Söz'ün 74. bölüm 2. fragmanı paylaşıldı. Yayınlanan fragmanda, Dragan'ın hain planı herkesi derinden etkiliyor. Söz'ün yeni fragmanında Fethi'nin Dragan'ın adamlarıyla çatıştığı ve Fethi'nin vurulduğu sahne, Fethi ölecek mi' sorusunu akıllara getirdi. Peki, Fethi ölecek mi? Burak Sevinç Söz dizisinden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

BURAK SEVİNÇ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Söz dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yayınlanan fragmanda Fethi vuruluyor. İzleyiciler Fethi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Sevnç'in diziden ayrılıp, ayrılmayacağını merak ediyor. Merak edilen 'Fethi ölecek mi' sorusu dizinin yeni bölümünde belli olacak. İşte Söz 74. bölüm 2. fragmanı;

SÖZ 74. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Konsoloslukta ölümle burun buruna gelen Yavuz'un yardımına Kopuk yetişir. Konsoloslukta sıkışıp kalan Kopuk ve Yavuz için bu işin içinden tek çıkış yolu vardır. Başkonsolosu da yanlarında götürmek…

Başkonsolos 'un kaçırılması yeni bir krize neden olur. Böyle bir uluslararası bir krizin eşiğindeyken anma etkinliklerine saldırı ihbarının alınması harekât merkezinde şok etkisi yaratır.

Nitrogliserin yüklü araç şehrin içinde ilerlerken Tim patlamayı engellemek için aracın peşine düşer. Tahribat gücü yüksek kimyasalı etkisiz hale getirmek isteyen Tim'i gerilim dolu anlar beklemektedir.

Tüm planları alt üst olan Dragan büyük bir hezimete uğramıştır. Ancak yenilgiyi kabullenmeye niyeti olmayan Dragan'ın son bir hain hamlesi daha olacaktır.

Eylem ve Fethi ani bir kararla hayatlarını birleştirmeye karar verirler. Mutlu haberi alan arkadaşları Derya'nın evinde toplanıp onlara güzel bir sürpriz hazırlar. Fakat Dragan'ın hain planı bu mutlu anları yok etmek üzerine kuruludur.