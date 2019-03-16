Hercai 2. yeni bölüm fragmanı, ilk bölümün ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. Atv'de izleyici karşısına çıkan Hercai'nin son bölümünde ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edildi. İzleyiciler yeni bölüm için heyacanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, Hercai 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai ilk bölümde neler yaşandı? İşte Hercai'nin 2. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

HERCAİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai'nin 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

HERCAİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Midyat'a, İstanbullu bir iş adamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister. Ancak yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil. Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlarından habersizdir. İki erkek arasındaki verilecek karar merakla beklenirken, gelen haber Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı iş adamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!