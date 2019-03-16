Atv'nin yeni dizisi Hercai'nin ilk bölüm izlemesi Mardin'de yapıldı (Hercai 1.son bölüm izle)
Tanıtımlarıyla haftalar öncesinden merak uyandıran Atv'nin yeni dizisi 'Hercai' ilk bölümüyle izleyicilerin takdirini topladı. Hercai'nin ilk bölümünü set ekibi, dizi oyuncuları ve atv yönetimi birlikte izledi. İlk bölümüyle fırtınalar estiren Hercai 1.son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Hercai, dün (15 Mart Cuma) akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi.
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