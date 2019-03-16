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  • 16.03.2019 11:12
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 11:23

Atv'nin yeni dizisi Hercai'nin ilk bölüm izlemesi Mardin'de yapıldı ( izle)

Tanıtımlarıyla haftalar öncesinden merak uyandıran Atv'nin yeni dizisi 'Hercai' ilk bölümüyle izleyicilerin takdirini topladı. Hercai'nin ilk bölümünü set ekibi, dizi oyuncuları ve atv yönetimi birlikte izledi. İlk bölümüyle fırtınalar estiren ü haberimizden izleyebilirsiniz.

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