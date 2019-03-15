Hercai dizisi için geri sayım başladı. Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Hercai'nin fragmanları dikkat çekmiş izleyicinin beğenisini toplamıştı. Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni dizisi Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin paylaşıyor. Peki, Hercai nerede çekiliyor? Hercai dizisi oyuncuları kimler? Hercai dizisi konusu nedir? İşte merakla beklenen Hercai ile ilgili ayrıntılar...

HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Atv'nin yeni dizisi Hercai, Mardin'in Midyat ilçesinde çekiliyor. Hercai dizisi sadece senaryosu ve oyuncuları ile değil Midyat'ın tarihi ve kültürel dokusu ile izleyiciyi büyülemeye geliyor.

Özellikle Aslanbey ve Şadoğlu ailelerinin ikamet ettikleri büyük konaklar izleyicinin en çok dikkatini çekeceği yapılardan olacak.

HERCAİ KONUSU NEDİR?

Hercai dizisi intikamdan doğan bir aşkın hikayesini anlatıyor. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek?

Miran ASLANBEY (AKIN AKINÖZÜ)

'Aslanbey Ailesi'nin soyunu devam ettirecek tek kişi. 'Miran Aslanbey', babaannesi 'Azize Aslanbey' tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş, soğuk, mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adam.

Reyyan ŞADOĞLU (EBRU ŞAHİN)

'Hazar' ve 'Zehra Şadoğlu'nun büyük kızı. Reyyan; masum, saf ve temiz bir genç kız. Ailesine ve etrafına sevgiyle bağlı. Ancak annesinden, babasından ve kardeşinden gördüğü sevgiyi, dedesi 'Nasuh Şadoğlu'ndan görememektedir.

Nasuh ŞADOĞLU (MACİT SONKAN)

Ailenin en büyüğü ve vazgeçilmez lideri. Onun sözü bir emirdir. Karar verdikleri, söyledikleri hiçbir zaman ölçülmez, tartışılmaz, asla karşı çıkılmaz.

Azize ASLANBEY (AYDA AKSEL)

'Aslanbeyler'in en büyüğü. Çok acılar görmüş geçirmiş, kocasını, üç oğlunu, iki gelinini gömmüş, kalbi nefretle katılaşmış, acımasız bir kadın. 'Azize Şadoğlu', tam 27 yıl önce bir intikam yemini etmiş.

Hazar ŞADOĞLU (SERHAT TUTUMLUER)

'Şadoğlu Ailesi'nin en büyük erkek evladı, babası 'Nasuh'un sağ kolu. Hazar Şadoğlu'nun hükmü babasından sonra gelir ve herkesi bağlar. Dürüst, çalışkan, metanetli, sevilen, sayılan, güven duyulan bir adam.

'Sultan ASLANBEY (GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU)

'Aslanbey Ailesi'nin hayatta kalan tek gelini, 'Gönül'ün annesi. 'Sultan', yokluktan gelmiş ve bey konağına hanım olmuş bir kadın. En büyük hayali, Azize'nin ardından 'Aslanbey Ailesi'nin başına geçmektir.

Azat ŞADOĞLU (TANSU TAŞANLAR)

'Cihan' ve 'Handan'ın oğlu. 'Azat', 'Şadoğlu' soyunu sürdürecek tek kişidir. Hayatı boyunca kendisine söylenenleri yapmış, cesaretsiz davranmıştır. Ondan ne istenirse istensin hiç itiraz etmemiş, ailesine ve onların inandıklarına hiç karşı çıkmamıştır.

Gönül ASLANBEY (OYA UNUSTASI)

'Aslanbey Ailesi'nin iki kız torunundan biri, 'Sultan' ve 'Vahit'in tek çocuğu. Güzel ve öfkeli bir genç kız. Daima duygularıyla hareket eder. Tek hayali büyük bir aşktır, sevdiği gibi sevilmek ister.

Handan ŞADOĞLU (GÜLÇİN HATIHAN)

Bazı insanlar kendi tahtını yaptığı gibi bahtını da bırakmaz şansa...

Yaren ŞADOĞLU (İLAY ERKÖK)

'Cihan' ve 'Handan'ın kızı. 'Yaren Şadoğlu', sade güzelliği ve güler yüzüyle dikkat çekmektedir ancak bu tebessümler ve güzellik, kötücül bir ruhun maskesidir sadece. Aslında kötü ve kıskanç bir kalbi vardır 'Yaren'in. Özellikle de 'Reyyan'a karşı kıskançlık duymaktadır.

Gül ŞADOĞLU (EBRAR DEMİRBİLEK)

Babasının çiçeği, annesinin gülü, ablasının bir tanesi, Şadoğlu'nun prensesi...