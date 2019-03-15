Müge Anlı'daki katil zanlısı Murat Güneş'ten şok itiraf: Ünlü isim azmettirdi FETÖ üstünü örttü

İçi buruk evlat Mevlüt Bayram, babasının ölümü için her ne kadar üzgün olsa da en azından bir mezarı olacağı için içinde buruk bir mutluluk olduğunu belirtti. Vahşi cinayete kurban giden Asım Bayram'ın katil zanlıları Murat Güneş ile Medeni Öztaş, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalnadıktan sonra her şeyi itiraf etti.