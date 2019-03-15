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Müge Anlı'daki katil zanlısı Murat Güneş'ten şok itiraf: Ünlü isim azmettirdi FETÖ üstünü örttü

Müge Anlı canlı yayında Asım Bayram cinayetiyle ortaya çıkan bir başka gerçeği anlattı. 82 yaşındaki Asım Bayram'ın katil zanlılarından Murat Güneş'in emniyet yetkililerine bir önceki işlediği cinayet hakkında verdiği bilgiler stüdyoda şok etkisi yarattı. Murat Güneş, bir önceki işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 10 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını belirtti. Asım Bayram'ın katil zanlısı Murat Güneş'in savcının FETÖ ile bağlantısı olduğunu belirtmesiyle Asım Bayram cinayeti bambaşka bir konuyu aydınlatmaya yüz tuttu.

15.03.2019 11:06 - Son Güncelleme: 15.03.2019 11:26
Müge Anlı'daki katil zanlısı Murat Güneş'ten şok itiraf: Ünlü isim azmettirdi FETÖ üstünü örttü

ASIM BAYRAM CİNAYETİNİN KATİL ZANLISINDAN ŞOK SÖZLER!

Müge Anlı canlı yayında Asım Bayram'ın katil zanlılarından Murat Güneş'in emniyet güçlerine verdiği ifadeyi açıkladı. 82 yaşındaki Asım Bayram cinayetinin katil zanlıları Murat Güneş ile Medeni öztaş'ın ifadeleri alınmaya devam ediyor. Şüpheli Ferluga Karatuğ'un da soruşturmasının devam ettiği cinayetle ilgili olmayan bir gerçek ortaya çıktı.

MÜGE ANLI'DAKİ MURAT GÜNEŞ'TEN FETÖ AÇIKLAMASI - TIKLA İZLE

Müge Anlı'daki katil zanlısı Murat Güneş'ten şok itiraf: Ünlü isim azmettirdi FETÖ üstünü örttü

ASIM BAYRAM'IN OĞLUNUN ZOR ANLARI

Asım Bayram'ın oğlu Mevlüt Bayram, babasının cenazesini memleketi Isparta Şakirkaraağaç Salur Köyü'ne götürmek için yola çıktı. 82 yaşındaki Asım Bayram bugün, Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.

Müge Anlı'daki katil zanlısı Murat Güneş'ten şok itiraf: Ünlü isim azmettirdi FETÖ üstünü örttü

İçi buruk evlat Mevlüt Bayram, babasının ölümü için her ne kadar üzgün olsa da en azından bir mezarı olacağı için içinde buruk bir mutluluk olduğunu belirtti. Vahşi cinayete kurban giden Asım Bayram'ın katil zanlıları Murat Güneş ile Medeni Öztaş, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalnadıktan sonra her şeyi itiraf etti.

Müge Anlı'daki katil zanlısı Murat Güneş'ten şok itiraf: Ünlü isim azmettirdi FETÖ üstünü örttü

Müge Anlı, Murat Güneş'in daha önce bir başka cinayetten cezaevinde yattığını ancak bu cinayet kendi konusunun dışında olduğu için canlı yayında ele almadığını ifade etti.

Müge Anlı'daki katil zanlısı Murat Güneş'ten şok itiraf: Ünlü isim azmettirdi FETÖ üstünü örttü

Emniyet ekiplerinin sorularına yanıt veren katil zanlısı Murat Güneş, Asım Bayram'dan önce işlediği cinayete cevap verirken kan donduran gerçek ortaya çıktı.

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