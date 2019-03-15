Müge Anlı'daki katil zanlısı Murat Güneş'ten şok itiraf: Ünlü isim azmettirdi FETÖ üstünü örttü
Müge Anlı canlı yayında Asım Bayram cinayetiyle ortaya çıkan bir başka gerçeği anlattı. 82 yaşındaki Asım Bayram'ın katil zanlılarından Murat Güneş'in emniyet yetkililerine bir önceki işlediği cinayet hakkında verdiği bilgiler stüdyoda şok etkisi yarattı. Murat Güneş, bir önceki işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 10 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını belirtti. Asım Bayram'ın katil zanlısı Murat Güneş'in savcının FETÖ ile bağlantısı olduğunu belirtmesiyle Asım Bayram cinayeti bambaşka bir konuyu aydınlatmaya yüz tuttu.
ASIM BAYRAM CİNAYETİNİN KATİL ZANLISINDAN ŞOK SÖZLER!
Müge Anlı canlı yayında Asım Bayram'ın katil zanlılarından Murat Güneş'in emniyet güçlerine verdiği ifadeyi açıkladı. 82 yaşındaki Asım Bayram cinayetinin katil zanlıları Murat Güneş ile Medeni öztaş'ın ifadeleri alınmaya devam ediyor. Şüpheli Ferluga Karatuğ'un da soruşturmasının devam ettiği cinayetle ilgili olmayan bir gerçek ortaya çıktı.
MÜGE ANLI'DAKİ MURAT GÜNEŞ'TEN FETÖ AÇIKLAMASI - TIKLA İZLE
İçi buruk evlat Mevlüt Bayram, babasının ölümü için her ne kadar üzgün olsa da en azından bir mezarı olacağı için içinde buruk bir mutluluk olduğunu belirtti. Vahşi cinayete kurban giden Asım Bayram'ın katil zanlıları Murat Güneş ile Medeni Öztaş, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalnadıktan sonra her şeyi itiraf etti.