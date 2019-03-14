ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram cinayetiyle ilgili şok eden gelişmeler yaşanacak. 82 yaşındaki gayrimenkul zengini Asım Bayram, 22 Ocak günü Murat Güneş'i aracına binerek takip etmiş ve sonrasında hunharca katledilmişti. Katil zanlılarının ifadesinden sonra Asım Bayram'ın aracın ulaşıldı. Asım Bayram cinayetinde gözaltı sayısı ise 9 oldu. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 14 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...