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  • 14.03.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 10:12

canlı yayınında Asım Bayram cinayeti hakkında Antalya'da yaşanan sıcak gelişmeler! (14 Mart) Müge Anlı canlı izle

'nın bugünkü programında Asım Bayram cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan programında bugün, 82 yaşındaki Asım Bayram cinayetinde gözaltı sayısının arttığı bilgisi ve daha fazlası paylaşılacak. Ferluga Karatuğ Asım Bayram hakkında ne ifade verdi? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, (14 Mart) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında Asım Bayram cinayetiyle ilgili şok eden gelişmeler yaşanacak. 82 yaşındaki gayrimenkul zengini Asım Bayram, 22 Ocak günü Murat Güneş'i aracına binerek takip etmiş ve sonrasında hunharca katledilmişti. Katil zanlılarının ifadesinden sonra Asım Bayram'ın aracın ulaşıldı. Asım Bayram cinayetinde gözaltı sayısı ise 9 oldu. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 14 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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