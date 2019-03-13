Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Yemin 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Emir ile Reyhan arasında neler yaşanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Şimdi Yemin 19. bölüm fragmanında neler olacağı da merak ediliyor. Peki, Yemin 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

YEMİN 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin yeni bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin izleyicileri şimdi Yemin 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir Reyhan'ın gönlünü almaya çalışırken büyük bir pot kırar; ancak haksızlığa uğrayan Reyhan bu defa sessiz kalmaz. Emir hiç beklemediği tepki karşısında ne yapacak?

CAVİDAN FIRSATLARI KAÇIRMIYOR

Cavidan ise Reyhan'a ders vermek için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Reyhan bir kez daha iyi niyetinin kurbanı olacak mı?

REYHAN'DAN BEKLENMEDİK TEPKİ

Yemin'de bugün, Emir Reyhan'ın kırılan kalbini düzeltmek isterken hata yapar. Reyhan, bu defa sessiz kalmaz. Reyhan'ın farklı bir tarafını gören Emir, nasıl davranacak?