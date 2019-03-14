Çarpışma neden yok? Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Onur Saylak'ın paylaştığı Çarpışma dizisinin 14. bölümü heyecanla bekleniyor. Show TV yayın akışına göre, Çarpışma'nın yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. İzleyiciler dizinin yeni bölümünün ne zaman olacağını merak etmeye başladı. Peki, Çarpışma neden yok? Çarpışma 14. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Show TV yayın akışı...

ÇARPIŞMA NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çarpışma'nın yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. Bugün Show TV'de saat 21.00'de başlayacak Cumhurbaşkanı ile Özel programı nedeniyle Çarpışma'nın yeni bölümü 21 Mart Çarşamba günü yayınlanacak.

14 Mart Show TV yayın akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk Tekrar

08:00 Kendine İyi Bak Yeni Bölüm

10:00 Yeni Gelin Tekrar

13:00 Gelin Evi Yeni Bölüm

15:00 Zahide Yetiş'le Canlı Yayında

18:45 Show Ana Haber Canlı

20:00 Güldür Güldür Show Tekrar

21:00 Cumhurbaşkanı ile Özel Canlı

23:15 Çarpışma Tekrar

01:45 Nöbet Tekrar

03:45 Gelin Evi Tekrar

05:00 Lezzet Akademisi Tekrar

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Aldığı adres ile annesinin evine giden Kadir, Asiye'yi karşısında görünce ne diyeceğini ne yapacağını şaşırıyor. Asiye'ye hiçbir çocuğunu terk edip etmediğini soran Kadir, Asiye'den evet cevabını alan Kadir, nedenini soruyor. Annesinden kendisini bırakmasını hesabını soran Kadir'in konuşurken sesi titretiyor.

Gürcü'nün kendine yaptığı ihaneti unutmayan Veli, intikamını almak için hamamda onun gelmesini bekliyor. Gürcü gelir gelmez silahını çekip korumaları indiren Veli, Gürcü'ye yaptığının hesabını sorduktan sonra biletini kesiyor.

Kadir'in telefondaki halini duyduktan sonra meraklanan Zeynep hemen Kadir'in yanına gidiyor. Zeynep'e annesini bulduğunu ama kendisini kaybettiğini söyleyen Kadir, tepki ile karşılaşıyor. Zeynep'e hayatındaki en önemli şeyin kendisi olduğunu söyleyen Kadir, dünya bir yana kendisinin bir yana olduğunu ekliyor. Kadir'in Veli konusunu açmasına sinirlenen Zeynep ise Veli ile bir ilişkileri olmadığını söyleyip bir anda Kadir'le yakınlaşıyor.

Asiye'nin evine giden Veli, Asiye'nin tepkisi ile karşılaşıyor. Asiye'yi sakinleştirmeye çalışan Veli başarılı olamayınca kendisine bir anne gibi davranıp davranmadığını soruyor. Asiye'ye Zeynep'in ve kendisinin artık kendisine ait olduğunu söyleyen ve kimseye vermeyeceğini söyleyen Veli her şeyin kendisi sayesinde olduğunu söylüyor.

Süleyman'ın tamirhanesine gelen Cemil, Kerem'in tepkisi ile karşılaşıyor. Geldiği ilk andan beri Kerem'i zor durumda bırakmak için damarına basmaya çalışan Cemil, Kerem'in sakin halini gördükçe Cemre üstünden yüklenmeye başlıyor. Sonunda kendine tutamayan Kerem, Cemil'in yakasına yapışa da Süleyman usta onları ayırıyor.

Akşam için plan yapıp Kerem'le meyhaneye giden Kadir, Zeynep'le yaşadıklarını anlatırken mekâna Zeynep ve Cemre geliyor. Kısa bir şaşkınlık sonrası kızları masasına davet eden Kadir, Zeynep'in tepkisi ile karşılaşıyor. Kızların aynı mekâna gelmesine şaşıran Kadir, Kerem'e bu işte bir parmağı olup olmadığını soruyor. Yan yana masalara düşen taraflar ise sohbet etme görüntüsü altında bir biriyle atışmaya başlıyor.

Meyhanedeki olan bitenden sonra Kadir'i dışarıya çağıran Zeynep, Kadir'den söyledikleri yüzünden hesap soruyor. Evlenme teklif edeceğini bilmediğini söyleyen Zeynep, Kadir'e canını çok acıttığını söylüyor. Zeynep, severken gitmenin ne kadar zor olduğunu anlattıktan sonra Kadir'e onsuz geçirdiği her gün öldüğünü söylüyor. Bu tartışma sonrası ise Kadir bir anda Zeynep'i öpüyor.

Otelden sonra sahile inen Kadir ve Zeynep, nişan konusunda yarışmaya başlıyor. İlk atışını tutturan Zeynep, Kadir'in beğenisini topluyor. Zeynep ikide iki yapınca Kadir iddiayı büyütüp Zeynep'ten renk seçmesini istiyor. Zeynep'in de iyi bir atıcı olduğunu gören Kadir iddiaya bir ödül koyuyor. Ödül olarak bir soru hakkı veren Kadir'e ilk soru evlilik teklifi ile ilgili geliyor.

Kadir'le beraber 19 yaşına geri dönen Zeynep gençliğini hatırlayıp beraber otobüse biniyor. Sahil keyfinden sonra gençler gibi eğlenmeye devam eden ikilinin bir sonraki durağı karaoke bar oluyor. Mekanda eğlenen Kadir, Zeynep'in mutlu hallerini gördükçe kendi de seviniyor.

Veli ile tartışmasından sonra Zeynep'in yanına giden Asiye Zeynep'in sorusu üzerine ona Yusuf'un hikâyesini anlatmaya başlıyor. 35 yıl öncesine dönen Asiye, Cansız yüzünden Kadir'in abisinin öldüğü o anı anlatıyor. Kadir'in abisinin öldüğü gün doğduğunu söyleyen Asiye, Kadir'in de abisinin kaderini paylaşmaması için bunu yaptığını ekliyor.

Veli ile tartışmasından sonra Zeynep'in yanına giden Asiye Zeynep'in sorusu üzerine ona Yusuf'un hikâyesini anlatmaya başlıyor. 35 yıl öncesine dönen Asiye, Cansız yüzünden Kadir'in abisinin öldüğü o anı anlatıyor. Kadir'in abisinin öldüğü gün doğduğunu söyleyen Asiye, Kadir'in de abisinin kaderini paylaşmaması için bunu yaptığını ekliyor.

Cansız'ın eski ortağı olduğunu öğrendiği Zarif'in mekânına gelen Kadir, ortamın gergin olduğunu görünce olaya el atıyor. Mekândakileri kovan Kadir, Zarif'e Cansız'ı istediğini söylüyor. Tüm bunlar olurken Veli ile mekâna gelen Asiye, Kadir ve Cansız'ı konuşurken görüyor. Asiye'ye Kadir'in karısı ve bir kızı olduğunu anlatan Veli, Cansız'ın onların ölümünde parmağı olduğunu söylüyor.