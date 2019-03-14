Müge Anlı'daki Asım Bayram cinayetinde şok eden detay! Ferluga Hanım'ın ifadesi ortaya çıktı

ASIM BAYRAM'IN ANTALYA'DAKİ EVİ ARAŞTIRILDI

Asım Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili olayların başlangıcından itibaren başrolde olan Murat Güneş, Medeni Öztaş, Mevlüt Sağlam ve Ferluga Karatuğ gözaltına alındı. Bu isimler haricinde 5 kişi daha gözaltına alındı. Asım Bayram'ın ortadan kaybolduğu günkü arabası da parçalanmış halde bulundu. Arabanın tamamen parçalandığı parçalarının satıldığı, şase numarasına kadar söküldüğü belirlendi.