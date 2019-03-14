Müge Anlı'daki Asım Bayram cinayetinde şok eden detay! Ferluga Hanım'ın ifadesi ortaya çıktı
Müge Anlı canlı yayınında 49. günün sonunda cesedi bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın birlikte yaşadığı Ferluga Karatuğ ilk ifadesini verdi. Antalya Kepez'in Varsak bölgesinde kaybolduğu söylenen ancak 49 gün sonra cesedine ulaşılan Asım Bayram cinayetinde gözaltı sayısı 5'ten 9'a yükseldi. Müge Anlı canlı yayında Asım Bayram cinayetiyle ilgili ortya çıkan çarpıcı bilgiyi aktardı. İşte (14 Mart) Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram cinayeti hakkında yaşanan sıcak gelişmeler...
Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan Asım Bayram cinayetinin sırrı çözülüyor! 22 Ocak günü ortadan kaybolan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın cesedi Antalya Kepez'in varsak bölgesinde bir piknik alanında bulundu. İçlerinde Asım Bayram'ın birlikte yaşadığı Ferluga Karatuğ'un da olduğu 5 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alınırken, Murat Güneş ile Medeni Öztaş cinayeti itiraf etti.
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ASIM BAYRAM CİNAYETİYLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİNİ AKTARDI- TIKLA İZLE
Eş zamanlı düzenlenen operasyonla iki katil zanlısının evine baskın yapan polis, Müge Anlı izleyicisi sayesinde Murat Güneş ve Medeni Öztaş'ı bir büfede kıskıvrak yakaladı.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA FERLUGA KARATUĞ GÖZALTINA ALINDI! TIKLA - İZLE
"GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM"
Soruşturmanın detayları açısından Ferluga Karatuğ'un anlatacakları oldukça merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan bir izleyici, Ferluga Hanım'ın bir çantayı arkadaşına bıraktığı ifade edildi.
Ferluga Hanım; ilk ifadesinde polis ekiplerine "görmedim, duymadım, bilmiyorum" dediği belirtildi.
ASIM BAYRAM'IN ANTALYA'DAKİ EVİ ARAŞTIRILDI
Asım Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili olayların başlangıcından itibaren başrolde olan Murat Güneş, Medeni Öztaş, Mevlüt Sağlam ve Ferluga Karatuğ gözaltına alındı. Bu isimler haricinde 5 kişi daha gözaltına alındı. Asım Bayram'ın ortadan kaybolduğu günkü arabası da parçalanmış halde bulundu. Arabanın tamamen parçalandığı parçalarının satıldığı, şase numarasına kadar söküldüğü belirlendi.