Sen Anlat Karadeniz'de Vedat Sayar öldü mü? Mehmet Ali Nuroğlu Sen Anlat Karadeniz'den ayrılıyor mu?

Her hafta çarşamba günü saat 20.00'de izleyicileri ekran başına kitleyen Sen Anlat Karadeniz'de bu hafta yaşanacaklar izleyicileri şok edecek. Dizinin yeni bölüm fragmanında Vedat Sayar'ın öldüğü ve cenazesinin yıkandığı görülüyor. Şimdi dizinin izleyicileri merakla Sen Anlat Karadeniz'de Vedat Sayar öldü mü sorusu yanıt arıyor. Peki, Mehmet Ali Nuroğlu Sen Anlat Karadeniz'den ayrılıyor mu? İşte diziye dair dikkat çeken detaylar...

MEHMET ALİ NUROĞLU SEN ANLAT KARADENİZ'DEN AYRILIYOR MU?

Mehmet Ali Nuroğlu Sen Anlat Karadeniz'den ayrılıyor mu sorusu Sen Anlat Karadeniz izleyicileri tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Mehmet Ali Nuroğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde netleşecek.

MEHMET ALİ NUROĞLU KİMDİR?

7 Eylül 1979 İstanbul doğumlu olan Mehmet Ali Nuroğlu, tiyatro sinema ve dizi oyuncusudur. Mehmet Ali Nuroğlu ODTÜ felsefe bölümünde üç yıl eğitim görmesinin ardından burayı bırakarak Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. Daha okul bitmeden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sahnelediği oyunlarda görev aldı. Bu sıralarda Semih Sergen'in asistanlığı yaptı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya dizisinde oynamak amacıyla İstanbul'a geldi. 12 Eylül öncesi döneminin farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı dizide, devrimci Mehmet karakterini canlandırdı. Daha sonra Zincirbozan filminde ise Reis lakaplı Ülkücü bir genci canlandırmıştır. Daha sonra aynı ekiple Kurtuluş savaşını anlatan Kırık Kanatlar dizisinde rol aldı.