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  • 13.03.2019 20:09
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 20:12

44. bölüm canlı izle

ATV ekranlarında her hafta salı günü izleyici karşısına çıkan yepyeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitleyecek. Vedat'a neler olacağı şimdiden birçok kişi tarafından merak ediliyor. . bölümü canlı olarak takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'de bu hafta ortalık iyice karışıyor. Dizinin izleyicileri yeni bölümde Vedat'a neler olacağını merak ediyor. . bölüm canlı izle seçeneğini takvim.com.tr aracılığıyla haberimizin üst kısmında bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 44. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tahir içinde büyüdüğü ailenin gerçek ailesi olmadığını öğrenir. Anne babasının katili Fikret'le yüzleşen Tahir için esas katil, bu günaha ortak olan Saniye'dir.

FİKRET, TAHİR'İN AKLANMASINI SAĞLIYOR

Elindeki kozlarla Vedat'ı köşeye sıkıştıran Fikret, Tahir'in aklanmasını sağlar. Tahir ve Nefes konağa geri dönerken Vedat için yenilgiyi kabul etmek imkansızdır.

TAHİR VEDAT'I ÖLDÜRÜYOR

Fikret, Tahir'i korumak için öz oğlu Vedat'ı öldürür. Vedat'ın mezarını kazan Tahir onunla birlikte tüm günahları da toprağa gömer.

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