Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu hakkında şaşırtan gerçek! Kötü adam Vedat eskiden...

Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm 2. fragmanda öldüğü görülen Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu'nun eski eşini öğrenince çok şaşıracaksınız. Herkesin yakından tanıdığı bir ünlü isimle 2 yıl kadar evli kalan 39 yaşındaki Mehmet Ali Nuroğlu'nun eski eşini görmeye hazır mısınız?