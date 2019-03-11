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Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu hakkında şaşırtan gerçek! Kötü adam Vedat eskiden...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu, dizinin yeni bölümünde babası Fikret tarafından vuruluyor. Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm 2. fragmanında Osman Hoca'yı çağıran Fikret'in sözlerinden sonra Mehmet Ali Nuroğlu'nun diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Mehmet Ali Nuroğlu'nun hayatını merak edenler Nuroğlu'nun eski eşini öğrenince çok şaşıracaklar. İşte Sen Anlat Karadeniz'e veda edeceği konuşulan Mehmet Ali Nuroğlu'nun eski eşi...

11.03.2019 17:31 - Son Güncelleme: 11.03.2019 17:31
Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu hakkında şaşırtan gerçek! Kötü Adam Vedat eskiden...

Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm 2. fragmanda öldüğü görülen Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu'nun eski eşini öğrenince çok şaşıracaksınız. Herkesin yakından tanıdığı bir ünlü isimle 2 yıl kadar evli kalan 39 yaşındaki Mehmet Ali Nuroğlu'nun eski eşini görmeye hazır mısınız?

Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu hakkında şaşırtan gerçek! Kötü Adam Vedat eskiden...

ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

DENİZ SEKİ - TURAN BAŞARANOĞLU
Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu hakkında şaşırtan gerçek! Kötü Adam Vedat eskiden...

PERİHAN SAVAŞ - İBRAHİM TATLISES

Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu hakkında şaşırtan gerçek! Kötü Adam Vedat eskiden...

NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY

Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu hakkında şaşırtan gerçek! Kötü Adam Vedat eskiden...

YONCA EVCİMİK-HARUN ÖZAKINÇ

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