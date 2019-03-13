Kocan Kadar Konuş filmi izleyiyle buluşuyor. Show TV'de bugün ekranlara gelecek olan Kocan Kadar Konuş filminin başrollerini Ezgi Mola ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım paylaşıyor. Peki, Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler? Filmin konusu nedir?

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş filmi, Bolu'nun Göynük ilçesinde çekilmiştir. Göynük ilçesi, 7 mahalle ve 66 köy barındırmaktadır. Bu ilçe, 'şeker fasulyesi', 'tokalı örtüleri' ve 'tahta oymacılık eserleri' ile ünlü bir ilçedir.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI

Ezgi Mola (Efsun)

Murat Yıldırım (Sinan)

Nevra Serezli (Peyker)

Gülenay Kalkan (Gönül),

Ebru Cündübeyoğlu (Nur)

Eda Ece (Ceren)

Muhammet Uzuner (Yazar)

Begüm Öner (Merve)

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU

Şebnem Burcuoğlu'nun çok satan Kocan Kadar Konuş romanından uyarlanan film bu toprağın kadınlarının daha çocukken nasıl koca bulmaya programlandıklarını anlatıyor. Bu kadınların arasında 30 yaşındaki Efsun (Ezgi Mola) gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun'un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun'u takdim etmeye hazırlanırken Efsun'un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan (Murat Yıldırım) çıkar.