Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 13.03.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 10:02

44. yeni bölüm 2. fragmanı: Vedat için yolun sonu!

44. yeni bölümde kötü adam rolündeki Vedat için yolun sonu geldi. Tahir, gerçek ailesini öldüren Fikret ve bu günaha ortak olan Saniye ile yüzleşecek. nda Fikret'in Tahir'i korumak için oğlu Vedat'ı öldürecek olması izleyiciyi çok şaşırttı. İşte ndan ipuçları...

Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölümü merakla bekleyen izleyiciler, yeni bölüm fragmanında Vedat'ın öldüğünü görünce çok şaşırdılar. Sen Anlat Karadeniz'in baş karakterlerinden olan ve kötülüğü ile Kaleli ailesinin üzerine kabus gibi çöken Vedat'ı babası Fikret öldürecek. Peki, Sen Anlat Karadeniz'de bundan sonra neler yaşanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 44. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

SEN ANLAT KARADENİZ 44. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriSen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm 2. fragmanı: Vedat için yolun sonu! Sen Anlat Karadeniz 43. son bölüm full izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri