Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölümü merakla bekleyen izleyiciler, yeni bölüm fragmanında Vedat'ın öldüğünü görünce çok şaşırdılar. Sen Anlat Karadeniz'in baş karakterlerinden olan ve kötülüğü ile Kaleli ailesinin üzerine kabus gibi çöken Vedat'ı babası Fikret öldürecek. Peki, Sen Anlat Karadeniz'de bundan sonra neler yaşanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 44. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

SEN ANLAT KARADENİZ 44. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA