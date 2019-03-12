Geçen hafta ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yüzleşme'de gerginlik iyice arttı. Kasaba iki cinayeti kimin işlediği konuşulmaya başlandı. Şimdi dizinin izleyicileri Yüzleşme 3. bölüm fragmanını bekliyor. Kanal D'nin yeni dizisi Yüzleşme'nin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Yüzleşme dizisine dair dikkat çeken detaylar...

YÜZLEŞME SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıllar önce Gonca'ya yapılanları itiraf eden Levent, Ömer'le bir kez daha karşı karşıya gelir. İki yakın arkadaş geçmişin sırlarının açığa çıkmasıyla kıyasıya dövüşür.

ÖMER VE BATTAL KARŞI KARŞIYA!

Kalender Kasabası'nda bir anda herkesin sokaklara döküldüğünü gören Masal ve Ömer, kalabalığın bedestene gittiğini görünce Ufuk'un cesedinin bulunduğunu zanneder. Fakat ceset birileri tarafından saklanmıştır. Masal'ın anlam veremediği ve Zümrüt'ün kontrolünde olmayan olaylar zinciri Ömer'in Battal'la karşı karşıya kalmasına neden olur.

ÖMER SORGUYA ALINIYOR

Ufuk'un cesedini bulan jandarma harekete geçer ve Ömer sorguya alınır. Zümrüt'ün engellerine rağmen Ömer'in suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır.

ÖMER'İN PEŞİNE ADAM TAKIYORLAR

Ömer'in serbest bırakıldığını öğrenen Battal, Yakup ile işbirliği yaparak Ömer'in peşine adam takar. Ömer'in vurulması için emir veren Battal, son anda Ömer'i vurdurtmaktan vazgeçer. Halil'in tüm okları Ömer'e bilerek çevirdiğini öğrenen Battal, Levent'i kaçırır. Battal'ın bir diğer adamı ise garson kılığına girerek Tunç'u zehirleyen Zümrüt'ün yardımcısını yakalar.