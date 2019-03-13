ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor! Müge Anlı izleyicisinin ihbarı üzerine bulunan cesedin Asım Bayram'a ait olduğu ortaya çıktı. Savcılığın talimatıyla polis, Medeni Öztaş ve Murat Güneş'in evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ancak iki şüpheli de polisten kaçtı. Sabaha kadar süren operasyonda şüphelilerin evlerinde arama yapıldı ve birden fazla delil toplandı. Kendisini asker emeklisi olarak tanıtan Medeni Öztaş ve Murat Güneş sabah saatlerinde yakalandı. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 13 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...