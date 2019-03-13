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  • 13.03.2019 10:17
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 10:17

ında cesedi bulunan Asım Bayram cinayetinde büyük operasyon! (13 Mart)

ında 49. günün sonunda cesedi bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram cinayetinin sır düğümü çözüldü. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Asım Bayram cinayeti çözülüyor mu?Savcılık talimatıyla polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Cinayetin üzerindeki sır perdesi çözülüyor mu? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, (13 Mart) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

ında Asım Bayram cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor! Müge Anlı izleyicisinin ihbarı üzerine bulunan cesedin Asım Bayram'a ait olduğu ortaya çıktı. Savcılığın talimatıyla polis, Medeni Öztaş ve Murat Güneş'in evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ancak iki şüpheli de polisten kaçtı. Sabaha kadar süren operasyonda şüphelilerin evlerinde arama yapıldı ve birden fazla delil toplandı. Kendisini asker emeklisi olarak tanıtan Medeni Öztaş ve Murat Güneş sabah saatlerinde yakalandı. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 13 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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