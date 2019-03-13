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Müge Anlı izleyicileri Asım Bayram'ın katil zanlılarını kıskıvrak yakalattı! İtiraflar kan dondurdu: Başına çekiçle vurarak...

Müge Anlı canlı yayında 82 yaşındaki Asım Bayram'ın katil zanlıları Murat Güneş ve Medeni Öztaş'ın yakalandığını açıkladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cesedi bulunan Asım Bayram cinayetiyle ilgili DNA testi raporu beklenirken savcılıktan gelen kararla polis ekipleri devreye girdi. Medeni Öztaş'ın daha önce kimliğini yanlış belirterek tanıştığı kişi Eda Uysal, Müge Anlı ile Tatlı Sert Whatsapp ihbar hattından Medeni Bey ile görüşme ayarladığını söylemesi üzerine, iki katil zanlısı düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Asım Bayram'ı cinayetiyle gözaltına alınan Medeni Öztaş ile Murat Güneş, ayrı ayrı araçlarda cinayeti itiraf ettiler ve Asım Bayram'ı nasıl öldürdüklerini anlattılar...

13.03.2019 11:52 - Son Güncelleme: 13.03.2019 11:52
Müge Anlı izleyicileri Asım Bayram'ın katil zanlılarını kıskıvrak yakalattı! İtiraflar kan dondurdu: Başına çekiçle vurarak...

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA GÖZALTINA ALINDI!

Müge Anlı canlı yayında Asım Bayram cinayetiyle ilgili detayları açıkladı. 82 yaşındaki Asım Bayram'ın katil zanlıları gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasına Ferluga Hanım'da eklendi. Asım Bayram'ın birlikte yaşadığı Ferluga Hanım Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ASIM BAYRAM CİNAYETİNİN KATİL ZANLILARININ İTİRAFLARI - TIKLA İZLE

Müge Anlı izleyicileri Asım Bayram'ın katil zanlılarını kıskıvrak yakalattı! İtiraflar kan dondurdu: Başına çekiçle vurarak...

Müge Anı canlı yayınında aranan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın cesedine, dikkatli bir izleyici sayesinde ulaşılmıştı. Yine Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisinin desteğiyle Asım Bayram'ın katil zanlıları kıskıvrak yakalandı.

Müge Anlı izleyicileri Asım Bayram'ın katil zanlılarını kıskıvrak yakalattı! İtiraflar kan dondurdu: Başına çekiçle vurarak...

Cesedi 8 parçaya ayrıldıktan sonra ormanlık alana gömülen Asım Bayram'ın öldürülmesine ilişkin 4 cinayet şüphelisi gözaltına alındı. Asım Bayram'ın beraber yaşadığı Ferluga Karatuğ'un şüpheli davranışları hem Müge Anlı'nın hem de seyircinin dikkatini çekmişti.

Müge Anlı izleyicileri Asım Bayram'ın katil zanlılarını kıskıvrak yakalattı! İtiraflar kan dondurdu: Başına çekiçle vurarak...

Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisinin Müge Anlı ihbar hattını arayıp Antalya Kepez'de piknik yaptığı alanda yeni kazıldığını düşündüğü bir toprak zemini ihbar etmesi üzerine Asım Bayram'ın cesedine ulaşıldı.

Müge Anlı izleyicileri Asım Bayram'ın katil zanlılarını kıskıvrak yakalattı! İtiraflar kan dondurdu: Başına çekiçle vurarak...

Adli Tıp Kurumu'ndan henüz rapor gelmemişken Antalya İl Emniyet Müdürlüğü savcının talimatıyla harekete geçti.

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