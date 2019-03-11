Ekranların sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Vedat'ın vurulduğu görülüyor. Fragmanı izleyen dizinin izleyicileri büyük bir merakla Sen Anlat Karadeniz'de Vedat ölecek mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, dizinin dikkat çeken oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu diziden ayrılacak mı? İşte diziye dair dikkat çeken detaylar...

MEHMET ALİ NUROĞLU DİZİDEN AYRILACAK MI?

Sen Anlat Karadeniz'de Vedat karakterini Mehmet Ali Nuroğlu canlandırıyor. Vedat'ı canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediyor. Mehmet Ali Nuroğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde netleşecek.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i kaçırır. Nefes'e eski günlerini yaşatmak isteyen Vedat, beklemediği bir direnişle karşılaşacaktır. Tahir'in babasının Deli Tahir olduğu haberi Kaleli Konak'a bomba gibi düşer. Saniye şimdi evlatlarına hesap vermek zorundadır. Tahir, Yiğit'in yardımıyla Nefes'i kurtarmayı başarır. Hayalini kurdukları mutluluğa sonunda kavuşan üçlü yeni bir hayata adım atmaya hazırken, Tahir'in geçmişinden gelen sır bu mutluluğa gölge düşürecektir.

MEHMET ALİ NUROĞLU KİMDİR?

7 Eylül 1979 İstanbul doğumlu olan Mehmet Ali Nuroğlu, tiyatro sinema ve dizi oyuncusudur. Mehmet Ali Nuroğlu ODTÜ felsefe bölümünde üç yıl eğitim görmesinin ardından burayı bırakarak Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. Daha okul bitmeden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sahnelediği oyunlarda görev aldı. Bu sıralarda Semih Sergen'in asistanlığı yaptı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya dizisinde oynamak amacıyla İstanbul'a geldi. 12 Eylül öncesi döneminin farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı dizide, devrimci Mehmet karakterini canlandırdı. Daha sonra Zincirbozan filminde ise Reis lakaplı Ülkücü bir genci canlandırmıştır. Daha sonra aynı ekiple Kurtuluş savaşını anlatan Kırık Kanatlar dizisinde rol aldı.