Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'da bu akşam ortalık karışacak. Dizinin yeni bölümünde Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadeleyi bir silah sesi bölecek. Fragmanda Karakuzular'ın Koçavalıların düğününü basıp etrafa ateş ettiği görülüyor. Şimdi izleyiciler büyük bir merakla dizide kimlerin vurulacağını merakla araştırıyor.

ÇUKUR'DAN AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU MU?

Çukur yeni bölümüyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Karakuzuların düğünü basması izleyicileri şaşırttı. Şimdi dizinin izleyicileri yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki, Çukur'dan ayrılacak isimler belli oldu mu? Diziden ayrılacak isimler henüz belli olmadı. Detaylar yeni yayınlanacak bölümde belli olacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadeleyi bir silah sesi bölecek. Yaşanan bu şoke edici gelişme iki tarafı da etkileyecek. Salih, Koçovalılarla birlikte hareket etmeye devam ederken bir yandan da kendi kurallarına göre oynayacak.

KOÇOVALILAR SIRLARIN PEŞİNDE

Çeto ve Mahsun'un geçmişe dair açıklarını yakalamak isteyen Koçovalılar ikiliyle ilgili sırların peşinden gitmeye devam edecekler. Mahsun, Yamaç'ın verdiği dosyadaki bilgilerin şokunu yaşarken doğruluğunu da gizlice araştıracak. Mahsun ve Çeto arasındaki dengelerin nasıl değişeceği merakla beklenecek.

HEDEFTE YENİ İSİMLER VAR

Karakuzular, sadece Koçovalılar'la uğraşmayacak; hedeflerinde yeni isimler de olacak. Hem Çukur sokaklarında hem de Çukur'un dışında aksiyon dolu anlar yaşanacak.