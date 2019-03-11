Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya "2 Oscar sahibi İtalyan yönetmen kimdir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: 2 Oscar sahibi İtalyan yönetmen kimdir?

A)Federico Fellini

B)Giuseppe Tornatore

C)Bernardo Bertolucci

D) Françoiş Truffaut

Doğru Cevap: C)BERNARDO BERTOLUCCİ​