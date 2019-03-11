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  • 11.03.2019 21:29
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 21:29

kimdir?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya " kimdir?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

2 Oscar sahibi İtalyan yönetmen kimdir?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya " kimdir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: 2 Oscar sahibi İtalyan yönetmen kimdir?

A)Federico Fellini
B)Giuseppe Tornatore
C)
D) Françoiş Truffaut

Doğru Cevap: C)BERNARDO BERTOLUCCİ​

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